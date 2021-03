Ora legale marzo 2021 | come funziona | a che ora si cambia? La data

(Di venerdì 26 marzo 2021) Torna l’ora. Nella notte tra sabato 27 e domenica 282020 bisognerà spostare le lancette in avanti di un’ora. Unmento che comporterà l’allungamento delle giornate seppur tolga un’ora di sonno alle persone. Il cambio esatto avverrà alle 2:00 del mattino, quando le lancette di sveglie ed orologi si porteranno direttamente alle 3:00. Unmento positivo secondo gli scienziati, che dovrebbe portare molti benefici, tra cui un risparmio sulle utenze energetiche e dunque un conseguente risparmio sulle bollette. SportFace.

