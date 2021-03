Ora che ha anche un lavoro nella Silicon Valley | il principe Harry è diventato davvero americano

(Di giovedì 25 marzo 2021) È stato un principe, un soldato e un pilota di elicotteri. E ora il duca di Sussex ha ottenuto il suo primo «vero» lavoro. E non si tratta nemmeno dell’unico. Harry, 37 anni, sarà il «Chief impact officer» di una startup di life coaching della Silicon Valley chiamata BetterUp. E poi, abbiamo scoperto solo oggi, sarà anche uno dei quindici membri della Commissione istituita dall’Aspen Institute contro la Disinformazione.

Advertising

borghi_claudio : Ora #Draghi che chiaramente si muove sulle uova sapendo che l'argomento del certificato vaccinale sarà sensibile, h… - RobertoBurioni : I virus cambiano. La variante ora prevalente in Italia (B.1.1.7) è certamente molto più contagiosa e probabilmente… - GassmanGassmann : Premesso che attenderò diligentemente il mio turno, segnalo, visto che c’è la gara a chi è più esposto al covid, ch… - ascochita : RT @GianEnzoDuci: #TheMaritimePost stima che il blocco di #Suez costi 400 milioni di dollari l'ora. Siamo di fronte al più grande claim ass… - cettina3151 : RT @ribelle_o_dolce: #quelloCheimmagino è talmente bello che non vedo l'ora che accada. -

Ultime Notizie dalla rete : Ora che

Il Fatto Quotidiano

... tuttavia pernon si è concretamente ipotizzata la possibilità di un remake. Greg Nicotero , intervistato da ComicBook.com , ha spiegato: " Pensoper ogni ragazzinoama le creature e i ...IL CASO BELLUNO 'Li posso anche giustificare quellinon volevano fare il vaccino all'inizio, madevono farlo'. Si è rivolto in questo modo ai dipendenti scettici delle rsa, durante la diretta Facebook di ieri mattina, il governatore del Veneto ..."Problema tecnico. Tranquillo, non è colpa tua’: il racconto della nostra giornalista. "Alla fine ci sono riuscita ma è stato un caso" ...Faccia a faccia tra i due leader, patto di consultazione permanente. Per il Nazareno l’intesa con i Cinquestelle è obbligata ...