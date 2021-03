Oltre i ristori, alle imprese servirà liquidità. Il motivo lo spiega Caroli (Luiss) (Di giovedì 25 marzo 2021) Oltre i ristori, i contributi, gli sgravi, i sussidi. Per le imprese italiane, sopravvissute alla pandemia si apre un nuovo capitolo della crisi. Quello della liquidità. Finora il sistema industriale ha retto all’urto grazie a ristori garantiti prima dal governo Conte e poi da quello di Mario Draghi (con l’ultimo decreto Sostegno, 32 miliardi per indennizzi tra il 20 e il 60%). La sirena l’ha azionata Confindustria, più precisamente il presidente Carlo Bonomi: le imprese sono quasi a secco e perlopiù indebitate e questo impedirà di assumere nuove risorse quando, caduto il primo pezzo di muro dei licenziamenti, si tratterà di incamerare nuove competenze. “Le aziende potranno utilizzare le capacità di generazione di cassa solo per ripagare il debito, non più per investire e questo ci ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021), i contributi, gli sgravi, i sussidi. Per leitaliane, sopravvissute alla pandemia si apre un nuovo capitolo della crisi. Quello della. Finora il sistema industriale ha retto all’urto grazie agarantiti prima dal governo Conte e poi da quello di Mario Draghi (con l’ultimo decreto Sostegno, 32 miliardi per indennizzi tra il 20 e il 60%). La sirena l’ha azionata Confindustria, più precisamente il presidente Carlo Bonomi: lesono quasi a secco e perlopiù indebitate e questo impedirà di assumere nuove risorse quando, caduto il primo pezzo di muro dei licenziamenti, si tratterà di incamerare nuove competenze. “Le aziende potranno utilizzare le capacità di generazione di cassa solo per ripagare il debito, non più per investire e questo ci ...

