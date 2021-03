Olanda | allarme bomba rientrato al Parlamento dell’Aia | revocata la chiusura del palazzo

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’edificio delall’Aia è stato evacuato a causa di unintorno alle 17.30, ma circa un’ora dopo laè statae l’. La polizia, infatti, non ha trovato nessun ordigno. A seguito dell’evacuazione era stata chiusa anche la celebre piazza di Het Plein, ad est del complesso. “Il Binnenhof (il complesso che ospita il) è attualmente in fase di evacuazione. Stiamo indagando dopo la minaccia di una”, aveva scritto un portavoce della polizia sui social media. Nell’operazione sono stati coinvolti ufficiali della polizia e del Marechaussee, un ramo delle forze armate che aiuta a mettere in sicurezza il. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

fattoquotidiano : Olanda, evacuato il Parlamento dell’Aia dopo allarme bomba - TgLa7 : #Olanda: evacuato il Parlamento per allarme bomba - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Olanda, evacuato il Parlamento dell’Aia dopo allarme bomba - luisaloffredo28 : RT @fattoquotidiano: Olanda, evacuato il Parlamento dell’Aia dopo allarme bomba - ClaudioZavatti1 : RT @FQLive: #UltimOra Olanda, evacuato il Parlamento dopo allarme bomba -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda allarme

QUOTIDIANO.NET

Il parlamento all'Aja, in, è stato evacuato in seguito ad unbomba . Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E' stata chiusa anche la piazza antistante l'edificio. L'è ...Lo ha confermato la polizia della provincia dell'meridionale. L', avvenuto dopo le 17.30, ha portato anche allo sgombero della piazza Het Plein, vicino al palazzo del Parlamento. "...Il parlamento all’Aja, in Olanda, è stato evacuato in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E’ stata chiusa anche la piazza antistante l’edi ...Roma, 25 marzo 2021 - Il Binnenhof, il complesso architettonico nel centro de L'Aja che ospita il Parlamento dei Paesi Bassi, è stato evacuato per un allarme bomba. Lo riferiscono le testate olandesi ...