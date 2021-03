Oggi l’ordinanza della Regione sulla riapertura controllata dei mercati (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in corso di definizione, e sarà pubblicata in giornata, un’ordinanza con la quale, sulla base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modifica della precedente ordinanza n.10, si dispone che le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli d sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in corso di definizione, e sarà pubblicata in giornata, un’ordinanza con la quale,base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modificaprecedente ordinanza n.10, si dispone che le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli d sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

