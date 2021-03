Oggi 25 marzo: San Dismas, il Buon ladrone dal primato assoluto (Di giovedì 25 marzo 2021) San Dismas è una figura centrale per la cristianità, in particolare per un primato speciale. La sua fu una testimonianza che la salvezza è per tutti. La tradizione infatti, che riporta al Vangelo, spiega che Cristo venne crocifisso tra due malfattori. I due erano infatti stati condannati al medesimo supplizio, per essersi macchiati di due L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 25 marzo 2021) Sanè una figura centrale per la cristianità, in particolare per unspeciale. La sua fu una testimonianza che la salvezza è per tutti. La tradizione infatti, che riporta al Vangelo, spiega che Cristo venne crocifisso tra due malfattori. I due erano infatti stati condannati al medesimo supplizio, per essersi macchiati di due L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

romeoagresti : Da oggi, mercoledi 24 marzo, è operativo a Torino un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium, l… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Il “mini-condono” ci costa 666 milioni. Draghi, dilla giusta. Salva anche chi stava pagando le rate - comunevenezia : #Venezia1600 #25marzo Giorno di festa per la città di Venezia ?? Iniziano oggi le celebrazioni per i 1600 anni dal… - Ggiacomello61 : RT @DucaleVenezia: #Venezia1600 Oggi, 25 marzo #Venezia compie 1600 anni. Festeggiamo con “Il Trionfo di Venezia”, di Paolo #Veronese. Stag… - JaneTim8 : RT @comunevenezia: #Venezia1600 #25marzo Giorno di festa per la città di Venezia ?? Iniziano oggi le celebrazioni per i 1600 anni dalla fo… -