Oddworld | Soulstorm al salvataggio dei poveri Mudokon nel nuovo video gameplay

(Di venerdì 26 marzo 2021) Al Future Games Show abbiamo avuto l'ennesima occasione per vedere da vicinocapitolo delle avventure dell'amato Abe che si pone come un sequel diNew 'n' Tasty reimmaginando l'amato: Abe's Exxoddus. Il creatore della serie, Lorne Lanning, ci accompagna all'interno di un livello diregalandoci un'occhiata ravvicinata altipico della serie puzzle/platform arricchito anche dall'importanza del crafting.sarà disponibile su PC, PS5 e PS4 il 6 aprile e sarà completamente gratis su PS5 per gli abbonati al PlayStation Plus. Leggi altro...

è certamente un gradito ritorno per tantissimi fan. Questo Microids e Inhabitants lo sanno benissimo e, proprio per i fan più appassionati, ecco che arrivano ottime notizie. Spazio anche per il ritorno di Abe al Future Games Show, con un nuovo trailer di Oddworld: Soulstorm, seguito di Oddworld: New 'n' Tasty e reinterpretazione del secondo capitolo della serie, Oddworld: Abe's Exxoddus. Manca poco all'uscita di Oddworld: Soulstorm, l'ultimo capitolo della saga con protagonista l'alieno Abe, che sarà disponibile per PS4, PS5 e PC.