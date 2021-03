Occupazione ex Cinema Palazzo a Roma, dopo nove anni assolta Sabina Guzzanti e altri 11 imputati (Di giovedì 25 marzo 2021) Sabina Guzzanti e altre undici persone sono state assolte per l’Occupazione della sede dell’ex Cinema Palazzo nella zona di San Lorenzo avvenuta nell’aprile 2011. Il giudice monocratico ha infatti stabilito che gli imputati “non hanno commesso il fatto”. Tra questi figuravano non solo l’attrice, ma anche l’ex deputato ed esponente Pd Marco Miccoli, l’ex consigliere capitolino della Sinistra arcobaleno Andrea Alzetta e l’ex consigliere e attivista del centro sociale “Corto circuito” Nunzio D’Erme. Lo scorso 15 gennaio la procura aveva chiesto una condanna a sei mesi per tutti gli imputati per Occupazione arbitraria di edificio altrui. L’Occupazione risale ad aprile 2011, quando venne organizzata una protesta contro la destinazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)e altre undici persone sono state assolte per l’della sede dell’exnella zona di San Lorenzo avvenuta nell’aprile 2011. Il giudice monocratico ha infatti stabilito che gli“non hanno commesso il fatto”. Tra questi figuravano non solo l’attrice, ma anche l’ex deputato ed esponente Pd Marco Miccoli, l’ex consigliere capitolino della Sinistra arcobaleno Andrea Alzetta e l’ex consigliere e attivista del centro sociale “Corto circuito” Nunzio D’Erme. Lo scorso 15 gennaio la procura aveva chiesto una condanna a sei mesi per tutti gliperarbitraria di edificio altrui. L’risale ad aprile 2011, quando venne organizzata una protesta contro la destinazione ...

