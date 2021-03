Obiettivo 672 iniezioni al giorno in ogni palestra

Advertising

Agenzia_Ansa : Linee guida del Governo, apertura di 12 ore nei punti vaccinali e anche 672 dosi giornaliere. Obiettivo del documen… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Linee guida del Governo, apertura di 12 ore nei punti vaccinali e anche 672 dosi giornaliere. Obiettivo del documento è '… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Linee guida del Governo, apertura di 12 ore nei punti vaccinali e anche 672 dosi giornaliere. Obiettivo del documento è '… - RosPalumbo71 : RT @Agenzia_Ansa: Linee guida del Governo, apertura di 12 ore nei punti vaccinali e anche 672 dosi giornaliere. Obiettivo del documento è '… - cdghietta : RT @Agenzia_Ansa: Linee guida del Governo, apertura di 12 ore nei punti vaccinali e anche 672 dosi giornaliere. Obiettivo del documento è '… -

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo 672

ilmattino.it

Un ritmo divaccinazioni al giorno nei punti più grandi - che potenzialmente potrebbero raggiungere anche quota 700 - 750 - dove sono previste 8 linee di somministrazione. Il documento è definito ...Il Governo accelara sui vaccini anti Covid in Italia . Per centrare l'di "500mila dosi al giorno" fissato da Draghi oggi durante le comunicazioni in Senato, i ...procedere a un ritmo "di...Palestre, palazzetti, parcheggi di supermercati, unità mobili. Aperti dodici ore non stop. Da aprile bisogna correre, cambiare marcia e accelerare forte per la vaccinazione di massa.Con ...Cambio di passo nella campagna vaccinale: nel documento che starà per essere inviato alle Regioni ci sono nuove istruzioni per raggiungere standard omogenei su tutto il territorio ...