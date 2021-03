NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, data di uscita rinviata? (Di giovedì 25 marzo 2021) Inizialmente alcune indiscrezioni indicavano che la GPU NVIDIA RTX 3080 Ti sarebbe arrivata intorno a metà aprile, ma secondo quanto riferito da ITHome NVIDIA avrebbe rinviato questa data di un mese. Il rapporto afferma che NVIDIA ha pubblicato un annuncio interno con la data di lancio fissata per metà maggio. Questa scheda grafica colmerà il forte divario di prezzo tra l'RTX 3080 da $ 699 e l'RTX 3090 da $ 1,499, con prezzo di listino stimato a metà tra i due. Ovviamente, si tratta solamente di un rumor: non abbiamo avuto notizie ufficiali da NVIDIA sulla data di lancio della GPU, quindi ci sono tutte le possibilità che questa data nelle prossime settimane. Per quanto riguarda RTX 3080 Ti, le ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Inizialmente alcune indiscrezioni indicavano che la GPURTXTi sarebbe arrivata intorno a metà aprile, ma secondo quanto riferito da ITHomeavrebbe rinviato questadi un mese. Il rapporto afferma cheha pubblicato un annuncio interno con ladi lancio fissata per metà maggio. Questa scheda grafica colmerà il forte divario di prezzo tra l'RTXda $ 699 e l'RTX 3090 da $ 1,499, con prezzo di listino stimato a metà tra i due. Ovviamente, si tratta solamente di un rumor: non abbiamo avuto notizie ufficiali dasulladi lancio della GPU, quindi ci sono tutte le possibilità che questanelle prossime settimane. Per quanto riguarda RTXTi, le ...

