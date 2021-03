Nuovo Dpcm: in Italia zona rossa e zona arancione, ma riaprono le scuole (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Nuovo decreto annuncia la riapertura delle scuole elementari e la scuola materna in presenza, anche in zona rossa. Il piano per il rientro dei bambini prevede tamponi rapidi per tutti settimanalmente. Non sembrano esserci tuttavia riaperture significative per il mondo della ristorazione e dello spettacolo. Nuovo Dpcm: elementari e materne in presenza anche i zona rossa Il Nuovo decreto non lascia speranze: Italia arancione e rossa anche dopo pasqua. Il governo cerca tuttavia di riaprire le scuole, è pronto un piano con l’aiuto del ministero della difesa ed è molto rigido. L’arrivo di Miozzo ha dato certamente una spinta per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildecreto annuncia la riapertura delleelementari e la scuola materna in presenza, anche in. Il piano per il rientro dei bambini prevede tamponi rapidi per tutti settimanalmente. Non sembrano esserci tuttavia riaperture significative per il mondo della ristorazione e dello spettacolo.: elementari e materne in presenza anche iIldecreto non lascia speranze:anche dopo pasqua. Il governo cerca tuttavia di riaprire le, è pronto un piano con l’aiuto del ministero della difesa ed è molto rigido. L’arrivo di Miozzo ha dato certamente una spinta per ...

atimo13 : RT @Giandom84354994: Cari ristoratori, starete chiusi fino a giugno. Vi ricordo che di multe non si muore, con i dpcm sì. - osservando001 : RT @Giandom84354994: Cari ristoratori, starete chiusi fino a giugno. Vi ricordo che di multe non si muore, con i dpcm sì. - Annarella2020 : RT @Giandom84354994: Cari ristoratori, starete chiusi fino a giugno. Vi ricordo che di multe non si muore, con i dpcm sì. - Giandom84354994 : Cari ristoratori, starete chiusi fino a giugno. Vi ricordo che di multe non si muore, con i dpcm sì. - bizcommunityit : Nell'uovo un altro lockdown. Nuovo Dpcm, spunta la proroga dei divieti per tutto aprile -