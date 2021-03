Nuovo decreto Covid | dagli spostamenti alla riapertura delle scuole cosa può cambiare dopo Pasqua

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una decisione finale sulle misure in cantiere sarà presa la prossima settimana, con un congruo anticipo sulla scadenza dei provvedimenti in vigore

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

... ma che ora riguarda ilcanone unico patrimoniale (che dal 2021 ha sostituto il Cosap). "... In base a quanto disposto dal recenteSostegni del governo Draghi, l'ordinanza prevede che la ...... ansia e demoralizzazione nella gente, dal premier Draghi è arrivato un messaggioche posso ... Da qui l'invito a sostenere le scuole, anche quelle paritarie, dimenticate nelSostegni. ...L'ultimo decreto Il premier Mario Draghi sta in queste ora valutando ... dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi settimanali e si riduce l'incremento percentuale dei ...«Ha ragione Matteo Salvini quando dice che il “vero decreto Sostegno sono le riaperture”. Sì, riaperture delle attività produttive e scostamento di bilancio senza risparmio per un nuovo decreto che di ...