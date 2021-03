Nuovi colori delle regioni, Lazio verso l’arancione con scuole aperte. Veneto in bilico, Valle d’Aosta pronta ad anticipare la stretta (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è aria di discussione nel governo per le nuove fasce di rischio che nei prossimi giorni dovranno colorare le regioni d’Italia. La strategia anti Covid per Pasqua sarà senza nessun dubbio rossa: dal 3 al 5 aprile tutto il territorio nazionale manterrà le massime restrizioni previste. I dati settimanali diffusi domani 26 marzo dalla cabina di regia potrebbero però riservare qualche sorpresa per quanto riguarda la settimana che precede le festività. Otto regioni dovrebbero restare in zona rossa fino a lunedì 12 aprile: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Marche, Lombardia e Puglia. In bilico il Veneto. Mentre Toscana, Valle d’Aosta e Calabria – attualmente in fascia arancione – rischiano di passare in quella rossa già a partire dal 29 marzo. ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è aria di discussione nel governo per le nuove fasce di rischio che nei prossimi giorni dovranno colorare led’Italia. La strategia anti Covid per Pasqua sarà senza nessun dubbio rossa: dal 3 al 5 aprile tutto il territorio nazionale manterrà le massime restrizioni previste. I dati settimanali diffusi domani 26 marzo dalla cabina di regia potrebbero però riservare qualche sorpresa per quanto riguarda la settimana che precede le festività. Ottodovrebbero restare in zona rossa fino a lunedì 12 aprile: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Marche, Lombardia e Puglia. Inil. Mentre Toscana,e Calabria – attualmente in fascia arancione – rischiano di passare in quella rossa già a partire dal 29 marzo. ...

