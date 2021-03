Nuoto | Simona Quadarella | “A Tokyo voglio regalare qualcosa di bello agli italiani Preferisco le gare in rimonta”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021)e le Olimpiadi di2021. L’azzurra, dopo un 2020 molto problematico costellato dalle difficoltà del lockdown e dalla poco gradita positività al Covid-19, sembra essersi messa tutto alle spalle. L’atleta romana, infatti, da gennaio 2021 ha ripreso a lavorare con continuità e le sensazioni sono state sempre più confortanti. A dimostrazione di ciò è arrivato anche in maniera un po’ inaspettata il nuovo record italiano dei 1500 stile libero in vasca corta di 15’29?74, prima donna nel Bel Paese ad abbattere il muro dei 15’30”. Una prestazione che sicuramente fa sorridere la nuotatrice tricolore, in vista degli Assoluti primaverili (31 marzo-3 aprile) e degli Europei di Budapest (Ungheria), previsti dal 10 al 23 maggio, manifestazioni nelle quali l’atleta si aspetta di ottenere crono importanti, avendo già in tasca il ...