Novoli | 37enne morì accoltellata | procura chiede archiviazione

LECCE - La Procura di Lecce ha chiesto l'archiviazione del procedimento sulla morte di Marianna Greco, ladipresunta suicida, trovata agonizzante nel letto matrimoniale della sua casa, la mattina del 30 novembre 2016, con quattro coltellate alla gola. La richiesta di archiviazione è stata ...Non fu omicidio. La Procura di Lecce è convinta che Marianna Greco , laditrovata agonizzante nel suo letto il 30 novembre del 2016 con 4 fendenti alla gola, non sia stata uccisa. Per questo ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del marito ...Nel procedimento era indagato il marito della vittima, prima con l'accusa di istigazione al suicidio poi, dopo la riapertura del fascicolo, per omicidio volontari ...Non fu omicidio. La Procura di Lecce è convinta che Marianna Greco, la 37enne di Novoli trovata agonizzante nel suo letto il 30 novembre del 2016 con 4 fendenti alla gola, non sia ...