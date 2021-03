Novità in vista per il Cashback | in arrivo le prime carte dei supermercati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) In principio il, in competizione con le“tradizionali” emesse dagli istituti di credito, perdeva di trattativa davanti al rimborso del 10% assicurato dal piano Italia Cashless. Ora, finalmente, si rimedia: con l’ultimo aggiornamento dell’app Io arrivano, infatti, ledi pagamento delle catene di distribuzione –, ipermercati o discount – che spesso danno diritto a punti fedeltà e sconti extra, oltre ad altri vantaggi. Con l’aggiornamento dell’app è, dunque, possibile pagare con la Fidaty oro di Esselunga, Più Conad Card di Conad e la Supercard di Coop.: ecco cosa accadrà Nonostante qualche nube all’orizzonte, per la richiesta di alcuni partiti di cancellare la misura, i numeri di ...