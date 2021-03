Norah Jones: la cantautrice e pianista più ascoltata in streaming pubblica il primo album live “Til We Meet Again” (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo quasi vent’anni di carriera, Norah Jones, vincitrice di 9 GRAMMY, cantautrice, pianista e artista più ascoltata in streaming del 2020, pubblica il 16 aprile il suo primo album interamente dal vivo, ‘”Til We Meet Again” che raccoglie le più belle performance registrate tra il 2017 e il 2019 nel corso dei suoi tour mondiali negli Stati Uniti, Francia, Italia, Brasile e Argentina. Il primo singolo “It Was You”, disponibile da oggi in streaming o download, è stato registrato all’Ohana Festival 2018 di Dana Point, in California con Pete Remm all’organo, Christopher Thomas al basso e Brian Blade alla batteria. Gli altri musicisti presenti nell’album ... Leggi su domanipress (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo quasi vent’anni di carriera,, vincitrice di 9 GRAMMY,e artista piùindel 2020,il 16 aprile il suointeramente dal vivo, ‘”Til We” che raccoglie le più belle performance registrate tra il 2017 e il 2019 nel corso dei suoi tour mondiali negli Stati Uniti, Francia, Italia, Brasile e Argentina. Ilsingolo “It Was You”, disponibile da oggi ino download, è stato registrato all’Ohana Festival 2018 di Dana Point, in California con Pete Remm all’organo, Christopher Thomas al basso e Brian Blade alla batteria. Gli altri musicisti presenti nell’...

mcalcan : Il 16 aprile uscirà ...‘Til We Meet Again, il primo disco live di Norah Jones. L’album raccoglie raccoglie le più b… - Federic36190868 : RT @uomoconbarba: Ascolti 'Come Away with Me' di Norah Jones e passa tutto. - uomoconbarba : Ascolti 'Come Away with Me' di Norah Jones e passa tutto. - arkimiche : Non smetterò mai di ascoltarla. La compagnia di serate di lettura. Norah Jones - Come Away With Me (Official Musi… - radiokemonia : Stai ascoltando: Norah Jones-Come Away With Me La musica anni 80 solo su -