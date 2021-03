Non c’è obbligo di legge di riferire la verità nell’autocertificazione covid? A Milano assolto giovane (Di giovedì 25 marzo 2021) La Repubblica nella sua edizione di Milano riporta il caso di un ragazzo di 24 anni finito a processo con l’accusa di falso per avere mentito nel dichiarare nell’autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro. Questo è avvenuto nel corso un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno in lockdown. Il giovane è stato assolto. La motivazione del giudice è che “un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, la gup Alessandra Del Corvo con rito ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) La Repubblica nella sua edizione diriporta il caso di un ragazzo di 24 anni finito a processo con l’accusa di falso per avere mentito nel dichiarareche stava tornando a casa dal lavoro. Questo è avvenuto nel corso un controllo anel marzo dello scorso anno in lockdown. Ilè stato. La motivazione del giudice è che “un similedilanon è previsto da alcuna norma di” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della procura didi assoluzione “perché il fatto non sussiste”, la gup Alessandra Del Corvo con rito ...

Advertising

ladyonorato : Ok, mi prendo la responsabilità di affermare ciò che dicono i medici che curano i malati Covid: NON VA PRESA LA TAC… - virginiaraggi : Roma ricorda i martiri delle Fosse Ardeatine. Non dobbiamo dimenticare una delle pagine più dolorose della nostra s… - borghi_claudio : Non c'è bisogno di convincere lui ma serve come esercizio per capire come si fa: obbligatorio per tutta la communit… - SilviaTeresa14 : Io direi che più che fare un raffronto sui casi di trombocitopenia con la popolazione globale, bisognerebbe vedere… - daniele19921 : RT @massimo4951: Ciao ragazzi, c'è bisogno della collaborazione di tutti per cercare un ragazzo di 21 anni di Padova che non si trova più,… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Elezioni comunali a Napoli, Pd e M5S in alto mare: l’idea del nome civico per salvare... ilmattino.it