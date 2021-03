Nintendo Switch Pro, rumor affermano che il nuovo SoC migliorerebbe le prestazioni dei vecchi giochi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il nuovo modello Nintendo Switch Pro sarà alimentato da un nuovo SoC e secondo le ultime indiscrezioni, non solo introdurrà il supporto NVIDIA DLSS, ma apparentemente anche miglioramenti alla risoluzione e alle prestazioni per i giochi più vecchi. Parlando attraverso i forum di ResetEra, NateDrake, che aveva accennato alla nuova console e del supporto DLSS prima che uscisse il rapporto di Bloomberg, ha svelato recentemente che il SoC della nuova console dovrebbe fornire un aumento della risoluzione e delle prestazioni per i giochi più vecchi, a seconda di come il gioco sarà codificato. NateDrake ha anche commentato il supporto DLSS per Nintendo Switch Pro, dicendo che ha sentito ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) IlmodelloPro sarà alimentato da unSoC e secondo le ultime indiscrezioni, non solo introdurrà il supporto NVIDIA DLSS, ma apparentemente anche miglioramenti alla risoluzione e alleper ipiù. Parlando attraverso i forum di ResetEra, NateDrake, che aveva accennato alla nuova console e del supporto DLSS prima che uscisse il rapporto di Bloomberg, ha svelato recentemente che il SoC della nuova console dovrebbe fornire un aumento della risoluzione e delleper ipiù, a seconda di come il gioco sarà codificato. NateDrake ha anche commentato il supporto DLSS perPro, dicendo che ha sentito ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuovi rumor affermano che #NintendoSwitchPro con il suo SoC migliorerebbe le prestazioni dei vecchi giochi. - HelpMeTechNow : La storia di Squall nel palmo della tua mano. Square Enix ha pubblicato Final Fantasy 8 Remastered su PS4, Xbox One… - saltydogsbot : RT @gamescore_it: Ayo the Clown uscirà su Nintendo Switch e PC - - gamescore_it : Ayo the Clown uscirà su Nintendo Switch e PC - - CeotechI : RT @CeotechI: Lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive e Deep Silver sono felici di annunciare che il celebre RPG d'azione in cui g… -