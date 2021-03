Nintendo 3DS è stato lanciato in Europa dieci anni fa

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il 25 marzo 2011, il 3DS ha raggiunto le coste occidentali per la prima volta dopo il suo lancio in Giappone un mese prima, mentre l'uscita in Nord America è arrivata solo due giorni dopo, il 27 marzo. Non aveva titoli first-partyper guidare le vendite iniziali, per non parlare del prezzo piuttosto consistente, 250 euro. Solo quattro mesi dopo, nel luglio 2011,ha annunciato che il 3DS avrebbe ricevuto un'importante riduzione di prezzo di circa un terzo del prezzo originale (da 250 euro a 169 euro per quanto riguarda l'Italia). Questo, insieme al lancio estivo di Zelda: Ocarina of Time 3D, ha aiutato la console a iniziare a costruire una nutrita schiera di pubblico. Guardando indietro,3DS, nonostante l'inizio, è diventata una console di successo: 75 milioni di unità vendute, 383 milioni di giochi ...