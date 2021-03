Niente zona gialla fino al primo maggio: scontro nel governo (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Niente zona gialla in Italia forse fino al primo maggio, unica riapertura quella delle scuole per i più piccoli: è lo scenario post Pasqua a cui sta lavorando il governo. Come anticipato ieri, è pressoché certo che allo scadere del decreto in vigore fino al 6 aprile ci sarà una ulteriore stretta. Resta da capire quanto dura sarà e soprattutto quanto durerà: l’ala rigorista, con il ministro della Salute Roberto Speranza in testa, vorrebbe chiusure per un altro mese. Ma se Pd e M5S vorrebbero vietare il ritorno alla zona gialla fino al primo maggio, Lega e Forza Italia chiedono di riabilitarla, laddove prevista, il prima possibile. Dati alla mano, l’Italia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar –in Italia forseal, unica riapertura quella delle scuole per i più piccoli: è lo scenario post Pasqua a cui sta lavorando il. Come anticipato ieri, è pressoché certo che allo scadere del decreto in vigoreal 6 aprile ci sarà una ulteriore stretta. Resta da capire quanto dura sarà e soprattutto quanto durerà: l’ala rigorista, con il ministro della Salute Roberto Speranza in testa, vorrebbe chiusure per un altro mese. Ma se Pd e M5S vorrebbero vietare il ritorno allaal, Lega e Forza Italia chiedono di riabilitarla, laddove prevista, il prima possibile. Dati alla mano, l’Italia ...

Advertising

LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - IlPrimatoN : Scontro tra 'rigoristi' e 'aperturisti' per il dopo #Pasqua: possibile che la #zonagialla (e quindi le riaperture)… - CiccioLupis : RT @GonnelliLuca: Oplà. “Niente zona gialla fino al 1° maggio” Nel governo è scontro sui divieti - M4rco1973 : Vista l’efficacia dei vari lockdown nell’ultimo anno, direi che non fa una piega. - angiuoniluigi : RT @giusmo1: (Ritorno al futuro) Niente zona gialla fino al 1° maggio” Nel governo è scontro sui divieti -