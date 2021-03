Nicola Gratteri: "Io negazionista? Ho voluto solo lanciare l'allarme mafia-pandemia" (Di giovedì 25 marzo 2021) “Plexiglass in tutti gli uffici, dispenser di disinfettanti ogni cinque metri, sanificazioni regolari, accesso al pubblico limitato e tre nuove pec per il deposito degli atti. Questo non mi sembra certo l’ufficio di qualcuno che non crede nella pericolosità del Covid”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervistato da Repubblica in relazione alla sua prefazione al libro “Strage di Stato” scritto da Angelo Giorgianni e dal medico Pasquale Bacco, noti per le posizioni negazioniste sul Covid. Un’intervista, quella di Gratteri, in cui pare quasi voglia prendere le distanze dal pensiero dei due autori del libro. “Io negazionista? Ma se per l’Ufficio sono state acquistate migliaia di mascherine e siamo tutti vaccinati”, spiega Gratteri delineando una presa di posizione netta rispetto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Plexiglass in tutti gli uffici, dispenser di disinfettanti ogni cinque metri, sanificazioni regolari, accesso al pubblico limitato e tre nuove pec per il deposito degli atti. Questo non mi sembra certo l’ufficio di qualcuno che non crede nella pericolosità del Covid”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro,, intervistato da Repubblica in relazione alla sua prefazione al libro “Strage di Stato” scritto da Angelo Giorgianni e dal medico Pasquale Bacco, noti per le posizioni negazioniste sul Covid. Un’intervista, quella di, in cui pare quasi voglia prendere le distanze dal pensiero dei due autori del libro. “Io? Ma se per l’Ufficio sono state acquistate migliaia di mascherine e siamo tutti vaccinati”, spiegadelineando una presa di posizione netta rispetto ...

Advertising

EnricoIachello : RT @lucianocapone: Nicola Gratteri scrive la prefazione a un libro di noti negazionisti e No Vax, Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, in cu… - Giorgio28018594 : RT @HuffPostItalia: Nicola Gratteri: 'Io negazionista? Ho voluto solo lanciare l'allarme mafia-pandemia' - HuffPostItalia : Nicola Gratteri: 'Io negazionista? Ho voluto solo lanciare l'allarme mafia-pandemia' - AngelaAngelmi : RT @lucianocapone: Nicola Gratteri scrive la prefazione a un libro di noti negazionisti e No Vax, Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, in cu… - DanGBenedini : RT @lucianocapone: Nicola Gratteri scrive la prefazione a un libro di noti negazionisti e No Vax, Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, in cu… -