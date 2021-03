"Nessun obbligo di dire la verità nell'autocertificazione". Il gup di Milano ribalta tutto (Di giovedì 25 marzo 2021) Francesca Galici La sanzione per chi dichiara il falso nell'autocertificazione non è legittima: lo ha stabilito una gup di Milano che ha assolto un 24enne Da oltre un anno chi si sposta sul territorio nazionale è obbligato a esibire l'autocertificazione su richiesta delle forze dell'ordine consegnate al controllo sul territorio per il rispetto delle norme contro il contagio da coronavirus. Il cittadino deve compilarla indicando la ragione del suo spostamento, l'esatto indirizzo di partenza e quello di destinazione, oltre a eventuali soste inermedie. Una pratica attiva solo nel nostro Paese, che ha causato non poche lamentele e proteste. Sono tante le sanzioni che sono state emesse ai cittadini che sono stati colti in fallo per aver dichiarato il falso nelle loro autocertificazioni. ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Francesca Galici La sanzione per chi dichiara il falsonon è legittima: lo ha stabilito una gup diche ha assolto un 24enne Da oltre un anno chi si sposta sul territorio nazionale è obbligato a esibire l'su richiesta delle forze dell'ordine consegnate al controllo sul territorio per il rispetto delle norme contro il contagio da coronavirus. Il cittadino deve compilarla indicando la ragione del suo spostamento, l'esatto indirizzo di partenza e quello di destinazione, oltre a eventuali soste inermedie. Una pratica attiva solo nel nostro Paese, che ha causato non poche lamentele e proteste. Sono tante le sanzioni che sono state emesse ai cittadini che sono stati colti in fallo per aver dichiarato il falsoe loro autocertificazioni. ...

