Neonato ustionato a Portici | la toccante lettera del parroco | “Perdonaci caro Vincenzino”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Migliorano le condizioni delricoverato per ustioni al Santobono. I genitori del bimbo, Concetto Bocchetti e Alessandra Terracciano, sono accusati dalla Procura di Napoli di maltrattamenti continuati in concorso, abbandono di minori e lesioni aggravate in concorso e sono stati arrestati il 19 marzo dopo il ricovero del loro figliotrovatoin casa a(Napoli), sette giorni dopo il parto. Don Antonio Mazzone, responsabile della casa famiglia “Padre Pio” di Cirò Marina, a Reggio Calabria, ha scritto unaal bambino. Da un anno la casa famiglia ospita gli altri due figli della coppia napoletana, quando ai genitori è stata sospesa la potestà genitoriale. “...