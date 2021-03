Nell’ultimo anno 5.900 chiamate al Telefono Rosa, 17 vittime da gennaio (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberta, 17 anni, bruciata viva e gettata in un dirupo, Ilenia, 46 anni sgozzata, Deborah, 42 anni uccisa a colpi di accetta, Sonia, 29 anni, accoltellata, Giuseppina, uccisa a martellate a 81 anni. E poi ancora altre ragazze, donne: 17, quasi una ogni giorno, dal 16 gennaio al 21 marzo scorso, le donne uccise per mano di ex fidanzati, compagni, mariti, uomini violenti. I dati, forniti all’Adnkronos dal Telefono Rosa raccontano una realtà atroce che non solo non accenna a placarsi ma anzi cresce a dismisura, nutrita anche dalle restrizioni della vita sociale imposte per il contenimento del Covid-19. Ultimo caso quello di Marta, la 26enne di Treviso, aggredita con 20 coltellate da un ragazzo di 15 anni mentre faceva jogging e svegliatasi dal coma poche ore fa. Dati alla mano, sono state 5.900 le chiamate ricevute da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberta, 17 anni, bruciata viva e gettata in un dirupo, Ilenia, 46 anni sgozzata, Deborah, 42 anni uccisa a colpi di accetta, Sonia, 29 anni, accoltellata, Giuseppina, uccisa a martellate a 81 anni. E poi ancora altre ragazze, donne: 17, quasi una ogni giorno, dal 16al 21 marzo scorso, le donne uccise per mano di ex fidanzati, compagni, mariti, uomini violenti. I dati, forniti all’Adnkronos dalraccontano una realtà atroce che non solo non accenna a placarsi ma anzi cresce a dismisura, nutrita anche dalle restrizioni della vita sociale imposte per il contenimento del Covid-19. Ultimo caso quello di Marta, la 26enne di Treviso, aggredita con 20 coltellate da un ragazzo di 15 anni mentre faceva jogging e svegliatasi dal coma poche ore fa. Dati alla mano, sono state 5.900 lericevute da ...

Advertising

lorepregliasco : Le leadership si riconoscono anche da come gestiscono gli errori. Nell'ultimo anno in Italia nessuno o quasi si è m… - emenietti : la frase più pronunciata nella storia dell'umanità nell'ultimo anno: SEI IN MUTO. - cmqpiena : RT @emenietti: la frase più pronunciata nella storia dell'umanità nell'ultimo anno: SEI IN MUTO. - alaskaHQ : RT @emenietti: la frase più pronunciata nella storia dell'umanità nell'ultimo anno: SEI IN MUTO. - manninimarcello : @GassmanGassmann Io preso nell'unico lavoro in teatro dell'ultimo anno. Tutti con mascherine, molto attenti. Per fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’ultimo anno «La Lettura» con Sandro Veronesi e le parole dei poeti la Lettura del Corriere della Sera