Nella mappa epidemiologica d' Europa l' Italia in rosso | solo la Sardegna arancione

Ultime Notizie dalla rete : Nella mappa

In Italia salgono a quota 7 le Regioni e a 2 le Province autonome in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid - 19,epidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da questa settimanalista delle aree in rosso scuro entrano infatti ...Lanel resto d'Europa Continua invece a migliorare la situazionepenisola iberica , resta stabile in Francia , con la percentuale più alta delle infezioni a nord al confine con il Belgio ...Una decisione finale sulle misure in cantiere sarà presa la prossima settimana, con un congruo anticipo sulla scadenza dei provvedimenti in vigore ...Da questa settimana nella lista delle aree in rosso scuro entrano infatti anche la Puglia e il Friuli Venezia Giulia, che si aggiungono a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania ...