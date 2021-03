“Nel mezzo del cammin di nostra vita…”: attori, sportivi e persone dello spettacolo leggono il primo canto dell’Inferno di Dante – Video (Di giovedì 25 marzo 2021) “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura”. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, politici, sportivi, giornalisti e persone del mondo dello spettacolo hanno recitato il primo canto dell’Inferno. Tra i tanti nomi, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, la giornalista Giovanna Botteri, il campione di Spagna ’82 Marco Tardelli, Carlo Conti, Bianca Berlinguer, Roberto Burioni, Serena Dandini, Pierfrancesco Favino, Leonardo Pieraccioni, Myrta Merlino, Stefano Accorsi, Larissa Iapichino e Dario Franceschini. L’omaggio è stato realizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con Opera di Santa Croce, Regione Toscana e Fondazione Teatro Toscana. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Neldeldivita, mi ritrovai per una selva oscura”. A 700 anni dalla morte diAlighieri, politici,, giornalisti edel mondohanno recitato il. Tra i tanti nomi, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, la giornalista Giovanna Botteri, il campione di Spagna ’82 Marco Tardelli, Carlo Conti, Bianca Berlinguer, Roberto Burioni, Serena Dandini, Pierfrancesco Favino, Leonardo Pieraccioni, Myrta Merlino, Stefano Accorsi, Larissa Iapichino e Dario Franceschini. L’omaggio è stato realizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con Opera di Santa Croce, Regione Toscana e Fondazione Teatro Toscana. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

borghi_claudio : Continuo a sbagliare, dopo otto e mezzo vedo la replica di @Ariachetira e pensa un po' di che si parla? del 'disast… - meb : “Vaccinare più persone possibile, nel più breve tempo possibile. Obiettivo mezzo milione di dosi al giorno.” Bene P… - Radio3tweet : Per tutte le volte che ci siamo svegliati presto per prepararci alle interrogazioni d'italiano, per ogni canto che… - GiorgioAntonel1 : RT @BracaliM: #Renzi pagato da una nazione straniera, #ArabiaSaudita, alla quale il #governoconte aveva tagliato le forniture di armi e che… - visitbari : Tra fine '800 e gli anni Venti del secolo scorso Bari era famosa in tutta Italia per la sua attività teatrale: c’er… -