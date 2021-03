Negli episodi 3 e 4 di Profiling 10 su Giallo, la nuova vita di Elisa Bergman: le trame del 25 marzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Due nuovi episodi di Profiling 10 su Giallo giovedì 25 marzo: la serie poliziesca francese ha debuttato in prima visione in chiaro con la decima stagione sul canale 38 del digitale terrestre una settimana fa e la sua programmazione prosegue al ritmo di due episodi a settimana, ogni gioved in prima serata dalle 21.10. Nei due episodi di Profiling 10 su Giallo in onda il 25 marzo si entra nel vivo della vicenda umana di Elisa Bergman (la new entry della serie Tamara Marthe, in arte S’hym), che dopo essersi fatta passare per una psicoterapeuta nel suo primo incontro con l’ex comandante Rocher ora è ufficialmente assunta dal commissario Lamarck come criminologa al Terzo Dipartimento della Polizia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Due nuovidi10 sugiovedì 25: la serie poliziesca francese ha debuttato in prima visione in chiaro con la decima stagione sul canale 38 del digitale terrestre una settimana fa e la sua programmazione prosegue al ritmo di duea settimana, ogni gioved in prima serata dalle 21.10. Nei duedi10 suin onda il 25si entra nel vivo della vicenda umana di(la new entry della serie Tamara Marthe, in arte S’hym), che dopo essersi fatta passare per una psicoterapeuta nel suo primo incontro con l’ex comandante Rocher ora è ufficialmente assunta dal commissario Lamarck come criminologa al Terzo Dipartimento della Polizia ...

Advertising

moonlightnjallx : @artvvackerman Si..ma questo succede negli ultimi episodi che sono usciti domenica ???? - eerbrow : @_HisBlackWings_ Ecco, sono d'accordissimo! Un film ci può stare, ma non se mi rovinano Brian e lo rendono di nuovo… - justeve____ : negli episodi di run bts che sto recuperando c'è purple Jin e questa cosa migliora di molto le mie giornate - Mariolino_22 : Ecco spiegata l'assenza di Hermione Lodge negli ultimi episodi di #Riverdale : è venuta in Italia per girare… - ltxrue : @safvtynet è un addio a bucky visto che negli ultimi episodi morirà! -