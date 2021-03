NBA: Nicolò Melli ai Dallas Mavericks con JJ Redick (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’infinito, a volte incomprensibile groviglio dell’ultimo giorno possibile per gli scambi in NBA prima della celebre trade deadline, c’è spazio anche per Nicolò Melli. Il lungo reggiano è stato infatti scambiato e mandato dai New Orleans Pelicans ai Dallas Mavericks per gli ultimi due mesi di regular season. Il tutto si va a incasellare nell’affare che porta anche JJ Redick al fianco di Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Questo lo schema completo della trade in questione: ai Mavericks vanno Redick e Melli, ai Pelicans vengono spediti James Johnson, Wes Iwundu e una seconda scelta al draft. Suona quasi curioso il fatto che Doncic e Melli siano ora compagni di squadra, quando, in Europa, l’ultima volta che si trovarono uno di fronte ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’infinito, a volte incomprensibile groviglio dell’ultimo giorno possibile per gli scambi in NBA prima della celebre trade deadline, c’è spazio anche per. Il lungo reggiano è stato infatti scambiato e mandato dai New Orleans Pelicans aiper gli ultimi due mesi di regular season. Il tutto si va a incasellare nell’affare che porta anche JJal fianco di Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Questo lo schema completo della trade in questione: aivanno, ai Pelicans vengono spediti James Johnson, Wes Iwundu e una seconda scelta al draft. Suona quasi curioso il fatto che Doncic esiano ora compagni di squadra, quando, in Europa, l’ultima volta che si trovarono uno di fronte ...

Advertising

OA_Sport : Nicolò Melli cambia squadra! Il lungo azzurro finisce ai Dallas Mavericks nella trade con i Pelicans che porta in T… - gazza20030 : RT @SkySportNBA: Nicolò Melli va via da New Orleans e passa a Dallas insieme a JJ Redick #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : Nicolò Melli va via da New Orleans e passa a Dallas insieme a JJ Redick #SkyNBA #NBA - Laura170178 : RT @BasketItalyit: #NBA - @NikMelli scambiato ai @dallasmavs, ufficiale! L'azzurro giochera' con @luka7doncic! - BasketItalyit : #NBA - @NikMelli scambiato ai @dallasmavs, ufficiale! L'azzurro giochera' con @luka7doncic! -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Nicolò Pietro Aradori choc 'Dittatura del vaccino'/ Cestista no vax? Lui: 'Parole travisate' Uno scivolone, quello dell'azzurro, che trova fortunatamente a fargli da contraltare gli appelli di Nicolò Melli e Danilo Gallinari , italiani militanti in NBA nelle compagini dei New Orleans ...

Il cestista Aradori negazionista del Covid: 'La dittatura mondialista mente sui vaccini' Pochi giorni fa l'azzurro Nicolò Melli , in forza ai New Orleans Pelicans in Nba , aveva apertamente spinto gli italiani a vaccinarsi e come lui Danilo Gallinari ( Atlanta Hawks ). Entrambi sono ...

Uno scivolone, quello dell'azzurro, che trova fortunatamente a fargli da contraltare gli appelli diMelli e Danilo Gallinari , italiani militanti innelle compagini dei New Orleans ...Pochi giorni fa l'azzurroMelli , in forza ai New Orleans Pelicans in, aveva apertamente spinto gli italiani a vaccinarsi e come lui Danilo Gallinari ( Atlanta Hawks ). Entrambi sono ...