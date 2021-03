NBA 2021, i risultati della notte (25 marzo): ottava di fila per Milwaukee, ok Utah e Toronto (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate undici partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni e le sorprese, andiamo a riepilogare quanto accaduto. ottava vittoria consecutiva per i Milwaukee Bucks, che stendono i Boston Celtics per 121-119. In una serata non particolarmente incisiva per Antetokoumpo (solo 13 punti) risulta decisivo Khris Middleton (27 punti e 13 rimbalzi), mentre agli ospiti non basta la doppia doppia di Jaylen Brown (24 punti e 10 rimbalzi). In vetta alla Western Conference, invece, ci sono sempre gli Utah Jazz, che battono agevolmente i Brooklyn Nets per 118-88. Il top scorer dell’incontro è Donovan Mitchell (27 punti), mentre tra i bianconeri privi delle loro stelle si segnala Tyler Johnson (23 punti e 15 rimbalzi). Vittoria in trasferta per i ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate undici partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Non sono mancate le emozioni e le sorprese, andiamo a riepilogare quanto accaduto.vittoria consecutiva per iBucks, che stendono i Boston Celtics per 121-119. In una serata non particolarmente incisiva per Antetokoumpo (solo 13 punti) risulta decisivo Khris Middleton (27 punti e 13 rimbalzi), mentre agli ospiti non basta la doppia doppia di Jaylen Brown (24 punti e 10 rimbalzi). In vetta alla Western Conference, invece, ci sono sempre gliJazz, che battono agevolmente i Brooklyn Nets per 118-88. Il top scorer dell’incontro è Donovan Mitchell (27 punti), mentre tra i bianconeri privi delle loro stelle si segnala Tyler Johnson (23 punti e 15 rimbalzi). Vittoria in trasferta per i ...

Advertising

SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Lowry e Fournier salutano (?) vincendo, 8 in fila per i Bucks - andrea_pecchia : #NBA, i risultati della notte: #Lowry e #Fournier salutano (?) vincendo, 8 in fila per i @Bucks #NBATipo #OTNBA… - sportli26181512 : Mercato NBA, Kyle Lowry dice addio a Toronto? Lo strano saluto ai tifosi (e a Drake): Il leader dei Raptors non ha… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA Otto vittorie di fila per i #Bucks, #Lowry vince sua ultima (forse) partita coi #Raptors - sportface2016 : #NBA Otto vittorie di fila per i #Bucks, #Lowry vince sua ultima (forse) partita coi #Raptors -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021 Mercato NBA, Kyle Lowry dice addio a Toronto? Lo strano saluto ai tifosi (e a Drake) Kyle Lowry ha più volte sottolineato a fine partita - stravinta contro i Nuggets, anche grazie al suo +42 di plus/minus , miglior prestazione in carriera ai Raptors - che non sa cosa succederà nelle ...

A porte aperte: ecco come i tifosi si stanno lentamente riprendendo l'Nba I tifosi si stanno riprendendo a piccoli passi l'Nba, tornando a riempire le arene della maggior parte delle franchigie. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa ...

Mercato NBA, tutte le trade concluse Sky Sport NBA - Kawhi Leonard e Clippers fanno un sol boccone degli Spurs Sotto la guida attenta di un Kawhi Leonard (25 punti, 7 rimbalzi, 5 recuperi) in gran serata per il suo ritorno a San Antonio, i Clippers hanno tranquillamente superato gli Spurs, sempre ...

NBA, Danilo Gallinari sbaglia il tiro della vittoria Gara da dimenticare per Danilo Gallinari. L'azzurro segna 12 punti (3/9 dal campo) partendo dalla panchina ma, soprattutto, sbaglia il canestro che avrebbe regalato ad Atlanta la vittoria ai danni di ...

Kyle Lowry ha più volte sottolineato a fine partita - stravinta contro i Nuggets, anche grazie al suo +42 di plus/minus , miglior prestazione in carriera ai Raptors - che non sa cosa succederà nelle ...I tifosi si stanno riprendendo a piccoli passi l', tornando a riempire le arene della maggior parte delle franchigie. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa ...Sotto la guida attenta di un Kawhi Leonard (25 punti, 7 rimbalzi, 5 recuperi) in gran serata per il suo ritorno a San Antonio, i Clippers hanno tranquillamente superato gli Spurs, sempre ...Gara da dimenticare per Danilo Gallinari. L'azzurro segna 12 punti (3/9 dal campo) partendo dalla panchina ma, soprattutto, sbaglia il canestro che avrebbe regalato ad Atlanta la vittoria ai danni di ...