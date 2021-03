Napoli, Sarri accetterebbe il ritorno in azzurro con l’innesto di tre acquisti (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle ultime ore, nel corso della trasmissione sportiva Si Gonfia la Rete in onda su Tele A, si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Maurizio Sarri in quel di Napoli. Molte sono state le opinioni a riguardo, spesso contrastanti tra di loro. A sollevare la questione ci ha pensato la giornalista Ivana L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle ultime ore, nel corso della trasmissione sportiva Si Gonfia la Rete in onda su Tele A, si è parlato a lungo di un possibiledi Maurizioin quel di. Molte sono state le opinioni a riguardo, spesso contrastanti tra di loro. A sollevare la questione ci ha pensato la giornalista Ivana L'articolo

Advertising

napoli_tifo : @enzogoku69 ADL gia dai tempi di Mazzari non sopportava la difesa a tre e chiedeva di giocare a 4. Non penso che do… - Rodo97ASROMA : @danielelozzi @giorgiodean @grecben Credi che Sarri potrevve fare bene con questa rosa? Io credo di sì, a Napoli ha… - VincenzoPecchi1 : Allegri è un sogno che purtroppo è impossibile Sarri non mi fa impazzire ma non posso dire che la Roma poi non abb… - MauroDs87 : Simone #Inzaghi ed #Italiano sono rispettivamente il piano B di #Allegri e #Sarri per il post #Gattuso sulla panchina del #Napoli? - Silvia_Mio86 : RT @bellacaf2110: @blvckgnr Nuove voci di mercato accostano Sarri al Napoli o alla Roma. E lui farà di tutto per portarsi Dybala??????? -