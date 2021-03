Napoli: Maksimovic lascerà il club a fine stagione (Di giovedì 25 marzo 2021) A fine stagione, il Napoli dovrà dire addio a Maksimovic. Il difensore serbo, era approdato in azzurro nel 2018 dopo l’ottima parentesi in campionato con la maglia del Torino. Ibrahimovic: “Mi piace il progetto del Milan. Gioco finché posso” Napoli: Maksimovic via per una questione economica? Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore serbo lascerà il Napoli a fine stagione a parametro 0. Arrivato in azzurro per circa 21 milioni di euro, il centrale difensivo non è mai riuscito a convincere Ancelotti e Gattuso. Il tecnico calabrese l’ha impiegato più volte titolare a causa dei continui infortuni di Manolas. Tuttavia il serbo non ha mai fornito sicurezza al reparto difensivo, sia con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) A, ildovrà dire addio a. Il difensore serbo, era approdato in azzurro nel 2018 dopo l’ottima parentesi in campionato con la maglia del Torino. Ibrahimovic: “Mi piace il progetto del Milan. Gioco finché posso”via per una questione economica? Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore serboila parametro 0. Arrivato in azzurro per circa 21 milioni di euro, il centrale difensivo non è mai riuscito a convincere Ancelotti e Gattuso. Il tecnico calabrese l’ha impiegato più volte titolare a causa dei continui infortuni di Manolas. Tuttavia il serbo non ha mai fornito sicurezza al reparto difensivo, sia con ...

