Napoli, l’appello di Flavia, Martina e Immacolata: “Noi diabetiche, il vaccino una liberazione” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La pandemia sta continuando purtroppo a influire sulle nostre vite, modificando radicalmente il nostro modo di vivere. I vaccini rappresentano una delle armi per combattere la diffusione del coronavirus e per un ritorno a una vita normale. A Napoli è stato convocato il primo blocco di pazienti fragili al II Policlinico della Federico II che da oggi parte con le vaccinazioni covid19 pe i pazienti cronici e fragili che sono normalmente seguiti. “Io sono un po’ fifona, avevo paura, ma il fatto che mi abbiano chiamato i miei medici che conosco mi ha aiutato. Ho parlato con loro e fugato i dubbi e oggi mi sono vaccinata”. Così Martina, 19enne napoletana con diabete di tipo 1, racconta l’avvicinamento alla dose di vaccino che le è stata somministrata questa mattina. “All’inizio – spiega ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La pandemia sta continuando purtroppo a influire sulle nostre vite, modificando radicalmente il nostro modo di vivere. I vaccini rappresentano una delle armi per combattere la diffusione del coronavirus e per un ritorno a una vita normale. Aè stato convocato il primo blocco di pazienti fragili al II Policlinico della Federico II che da oggi parte con le vaccinazioni covid19 pe i pazienti cronici e fragili che sono normalmente seguiti. “Io sono un po’ fifona, avevo paura, ma il fatto che mi abbiano chiamato i miei medici che conosco mi ha aiutato. Ho parlato con loro e fugato i dubbi e oggi mi sono vaccinata”. Così, 19enne napoletana con diabete di tipo 1, racconta l’avvicinamento alla dose diche le è stata somministrata questa mattina. “All’inizio – spiega ...

