Napoli, l'allenamento degli azzurri: gruppo ridotto a causa delle nazionali (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto torello e lavoro aerobico. Successivamente la rosa si è spostata sul campo 3 dove è stata impegnata in seduta tecnica e lavoro tecnico-tattico suddiviso per reparti. Chiusura con serie di partitine di calcetto con 4 squadre composte da 5 elementi, con l'integrazione di elementi del Settore Giovanile. Petagna ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Lobotka ha svolto parte di lavoro in gruppo e parte in palestra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

