Myanmar: bambina uccisa dalle forze di sicurezza per i manifestanti anti-golpe (Di giovedì 25 marzo 2021) Una bambina di sette anni è morta dopo essere stata colpita nella sua casa in Myanmar dalle forze di sicurezza. La bambina, della quale non si conosce il nome, è morta per ferite da proiettile. Quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco in un sobborgo di Mandalay. Ipotizza l'agenzia di stampa Reuters. I soldati hanno sparato al padre ma hanno colpito la ragazza che era seduta in grembo all'interno della loro casa. Afferma la sorella al media Myanmar Now, secondo cui due uomini sono stati uccisi anche nella cittadina di Chanmyathazi. Contro l'opposizione militare ci sono diverse vittime di giovane età, uccisi da arme da fuco Almeno un'altra persona è stata uccisa mentre sparava altrove in città, secondo ...

