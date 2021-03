Musica old time, l’arte di Giddens e Turrisi (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono in due, si chiamano Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi. Definiscono la loro “Musica old time”: cantano di nostalgia, perdita e morte. E sostengono che “le canzoni tristi ti fanno sentire meglio”. Musica old time, cosa significa? “La Musica tradizionale racconta sofferenze peggiori della pandemia” spiega a Rolling Stone il duo italoamericano. Tutto è cominciato durante il lockdown, quando Rhianna Giddens e Francesco Turrisi hanno scelto le canzoni da proporre nel corso delle loro dirette streaming casalinghe. Entrambi lontani dalle rispettive patrie, bloccati in Irlanda, hanno ritrovato canzoni che non riprendevano da anni. Composizioni per violino come Black is crow per Rhiannon Giddens; canzoni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono in due, si chiamano Rhiannone Francesco. Definiscono la loro “old”: cantano di nostalgia, perdita e morte. E sostengono che “le canzoni tristi ti fanno sentire meglio”.old, cosa significa? “Latradizionale racconta sofferenze peggiori della pandemia” spiega a Rolling Stone il duo italoamericano. Tutto è cominciato durante il lockdown, quando Rhiannae Francescohanno scelto le canzoni da proporre nel corso delle loro dirette streaming casalinghe. Entrambi lontani dalle rispettive patrie, bloccati in Irlanda, hanno ritrovato canzoni che non riprendevano da anni. Composizioni per violino come Black is crow per Rhiannon; canzoni ...

Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi fanno musica old time per il 2021

Sono in due, si chiamano Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi. Definiscono la loro "musica old time": cantano di nostalgia, perdita e morte. E sostengono che "le canzoni tristi ti fanno sentire meglio ..."

