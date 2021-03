Muscarà | “Appena 12 positivi nelle scuole di Salerno | De Luca non nasconda i dati”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Su una platea di 15mila tra studenti, docenti e personale Ata che frequentano ledi, 6909 sono stati sottoposti a tampone nel periodo dal 15 al 27 febbraio scorsi. Di questi,12 sono risultatial Covid. È quanto emerso da uno screening effettuato dalla Fondazione Ebris, reso noto dal dirigente comunale della Pubblica Istruzione, nel corso dell’audizione della Commissione Trasparenza del Consiglio comunale di. Un dato che ci fa riflettere sulla decisione del governatore Dedi chiudere lein Campania in anticipo rispetto alle disposizioni del Governo, ma anche su ogni altro provvedimento precedente di questo tipo, adottato in controtendenza alle prescrizioni nazionali. E non si capisce per ...