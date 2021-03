Muriqui: “Anno sfortunato, ma ho ancora 5 anni di contratto. Devo adattarmi alla squadra e imparare la lingua” (Di giovedì 25 marzo 2021) Nonostante alla Lazio non stia rispettando le aspettative, Vedat Muriqi continua a segnare con la sua Nazionale. Queste le sue parole al termine della sfida contro la Lituania, dove si è soffermato anche sulle difficoltà in Italia: “Sono stato sfortunato con la Lazio tra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di adattarmi alla squadra. Ho 5 anni di contratto con la Lazio. Sono felice a Roma!”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) NonostanteLazio non stia rispettando le aspettative, Vedat Muriqi continua a segnare con la sua Nazionale. Queste le sue parole al termine della sfida contro la Lituania, dove si è soffermato anche sulle difficoltà in Italia: “Sono statocon la Lazio tra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria.laitaliana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di. Ho 5dicon la Lazio. Sono felice a Roma!”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

