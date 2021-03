“Multato!” Federico Fashion Style | nuova ‘mazzata’ | intervento delle forze dell’ordine dopo quello che è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Non c’è pace per. Un paio di giorni fa ha annunciato ai suoi fan di aver subito il danneggiamento della sua autovettura a Cagliari. Ha commentato così l’accaduto: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata. Io comunque continuo il mio tour, non mi abbatto e voi rimarrete dei poveri illusi perché tanto io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male?”. E poi: “Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. Fare una cosa del genere…arei andato a cena quando era zona bianca? Ma quante persone lo hanno fatto? Se sono potuto venire in Sardegna è perché ho rispettato tutte le regole. Quindi a chi ho tolto il lavoro?”. E a proposito di impegni lavorativi, a causa del suo lavoro di parrucchiere è stato costretto a subire una ...