Motorola annuncia Moto G100 | E' il meglio che possiamo offrire a 599 euro

Advertising

Digital_Day : Mah... ci lascia un po' perplessi - iLuca90 : #Motorola annuncia i nuovi #MotoG50 e #MotoG100: con focus sulla produttività. Su #MotoG100 arriva la modalità 'Mob… -

Ultime Notizie dalla rete : Motorola annuncia

DDay.it - Digital Day

...la nomina di Luca Dell'Orto come Chief Sales Officer . Con un'esperienza trentennale ... tra le quali Datalogic, Symbol (poi), Regus, Zebra Technologies e Custom Spa. Nelle sue due ...Questa settimana si preannuncia impegnativa e intensa: sono previsti numerosi annunci da parte di OnePlus, Realme e. Ad aggiungersi a questa lista c'è anche Xiaomi che ha annunciato un nuovo evento in programma il prossimo lunedì 29 marzo. #XIAOMIMEGALAUNCH L'account Twitter del produttore ha rotto gli ...Durante l'evento di presentazione di Moto G100, Motorola ha annunciato anche un nuovo device di fascia media, Moto G50. Ecco scheda tecnica e prezzo ...Sono passati quasi 10 anni dalla nascita di Motorola Mobility, da quell'agosto del 2011 in cui ci fu la scissione da Motorola Inc e l'acquisizione da parte di Google per ben 12,5 miliardi di dollari.