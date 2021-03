MotoGp: Tutti pronti ma Jack Miller è il favorito (Di giovedì 25 marzo 2021) Da domani con le FP1 si aprirà ufficialmente la stagione 2021 del motomondiale, la prima gara in Qatar sarà ancora orfana di Marc Marquez che precauzionalmente rimarrà a riposo per evitare ulteriori problemi con l’infortunio subito a Jerez. La griglia di partenza è una delle più competitive degli ultimi anni, molti piloti sono in grado di puntare al podio come si è visto nei test delle scorse settimane. La Suzuki di Joan Mir, campione in carica è sicuramente tra le pretendenti alla vittoria ma su questa pista abbiamo visto delle performance eccezionali delle Ducati che con Jack Miller hanno ridefinito gli standard di categoria firmando il nuovo record della pista. Non solo, sul circuito di Losail si è vista una supremazia velocistica della moto di Borgo Panigale che ha posizionato 5 moto nelle prime 5 posizioni della top speed. Gli avversari in ogni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) Da domani con le FP1 si aprirà ufficialmente la stagione 2021 del motomondiale, la prima gara in Qatar sarà ancora orfana di Marc Marquez che precauzionalmente rimarrà a riposo per evitare ulteriori problemi con l’infortunio subito a Jerez. La griglia di partenza è una delle più competitive degli ultimi anni, molti piloti sono in grado di puntare al podio come si è visto nei test delle scorse settimane. La Suzuki di Joan Mir, campione in carica è sicuramente tra le pretendenti alla vittoria ma su questa pista abbiamo visto delle performance eccezionali delle Ducati che conhanno ridefinito gli standard di categoria firmando il nuovo record della pista. Non solo, sul circuito di Losail si è vista una supremazia velocistica della moto di Borgo Panigale che ha posizionato 5 moto nelle prime 5 posizioni della top speed. Gli avversari in ogni ...

