MotoGP | Joan Mir | “Farò di tutto per difendere il titolo e fare del mio meglio gara dopo gara”

(Di giovedì 25 marzo 2021) La sosta invernale del Motomondiale è trascorsa assieme a due domande importanti. La prima riguardava le condizioni di Marc Marquez che, come si è visto, non potrà essere al via della doppietta iniziale di Losail, la seconda invece si concentrava sul: “Mir sarà in grado diil suodi campione del mondo della classe regina”? Il maiorchino, infatti, detentore dello scettro della, si ripresenta ai nastri di partenza con tutta la pressione possibile sulle sue spalle ma, come conferma nella conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2021, con rinnovata voglia dibene. Il portacolori della Suzuki spiega: “Sono molto contento di essere qui pronto per la nuova stagione. L’anno scorso ho vissuto un campionato da sogno, con un finale ...

