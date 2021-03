MotoGP | GP Qatar 2021 | primo giorno di scuola a Losail e tanta incertezza Valentino Rossi vuol stupire

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021) E’ suonata la campana. Si aprono le porte per questogiro di giostra a) per la. Dopo un lunga attesa, si torna a fare sul serio. Non si tratta però di un ritorno senza riferimenti, perché qualcosa i test sempre sul circuito del deserto ci hanno detto, maed equilibrio regnano sovrani. Sono arrivate buone indicazioni da Ducati e Yamaha. La Rossa, su questa pista, ha confermato il proprio feeling: la potenza del motore della moto italiana è stata ben supportata dall’aerodinamica. La nuova carena ne è un esempio. Una soluzione per migliorare l’efficienza aerodinamica, ovvero aumentare il carico senza incidere sulla resistenza all’avanzamento. Gigi Dall’Igna e il suo staff hanno dato fondo a tutte le loro energie ed ecco quindi un nuovo codone con smorzatore inerziale ...