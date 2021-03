MotoGP | Crafar | “Aprilia ha impressionato tutti”

(Di giovedì 25 marzo 2021)potrebbe essere la sorpresa della, secondo Simon. Il neozelandese, ex pilota di 500 e superbike, oggi lavora come opinionista presso la Dorna, ed ha l’occasione di osservare la classe regina da “insider”. Nella sua colonna “Simon Says” sul sito ufficialedichiara che sia lui che il resto del paddock sono rimasti colpiti dalle prestazioni della RS-GP nei test in Qatar, e vedono nel 2021 l’anno della grande riscossa per la casa di Noale. Che sia la volta buona per la casa italiana? Presentazione, è il turno di, cos’ha detto Simondell’? Nella sua colonna, l’ex pilota ha detto che le prestazioni della RS-GP hanno stupito chiunque nel paddock, compreso lui stesso. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Crafar

MotoGP Italy

... Haga, Corser, Hodgson, Edwards, Toseland, Fogarty, Yanagawa, Okada, Chili,, Lavilla, Slight. 2002 troubles, the 2005 Honda interlude, andWith six wins and three podiums to his name, ...Proprio quest'ultimo ha fatto gli onori di casa nelle prime fasi della presentazioni, coadiuvato da Simon. 'Laè come un grande spettacolo per noi - spiega Lucio - quindi ci è venuto ...Simon Crafar, nostro esperto di MotoGP™, analizza le novità della casa alata e crede che lo spagnolo possa subito dire la sua con la RC213V Honda ha lavorato tanto dato che ha avuto delle novità ...La stagione 2021 inizierà questo fine settimana. Le MotoGP™ sono pronte a schierarsi al Losail International Circuit ...