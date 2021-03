Moto3, i favoriti del Mondiale 2021: Masià in pole per il titolo, l’Italia punta su Foggia e Fenati (Di giovedì 25 marzo 2021) Il countdown sta per terminare in quel di Losail, sede del primo weekend di gara stagionale del MotoMondiale 2021. Oltre a MotoGP e Moto2, c’è grande attesa anche per l’inizio del nuovo campionato di Moto3, in modo da capire chi potrà succedere nell’albo d’oro allo spagnolo Albert Arenas. Quest’ultimo è infatti salito di categoria e non potrà difendere il titolo, ma non è l’unico protagonista della passata stagione che ha deciso di passare nella classe mediana. Albert Arenas, Tony Arbolino, Ai Ogura, Raul Fernandez e Celestino Vietti, capaci di chiudere nell’ordine dal primo al quinto posto l’ultimo Mondiale Moto3, non saranno al via del campionato 2021 nella classe leggera. A questo punto ci sarà chiaramente molto più spazio per tutti gli altri a partire dall’iberico ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Il countdown sta per terminare in quel di Losail, sede del primo weekend di gara stagionale del Moto. Oltre a MotoGP e Moto2, c’è grande attesa anche per l’inizio del nuovo campionato di, in modo da capire chi potrà succedere nell’albo d’oro allo spagnolo Albert Arenas. Quest’ultimo è infatti salito di categoria e non potrà difendere il, ma non è l’unico protagonista della passata stagione che ha deciso di passare nella classe mediana. Albert Arenas, Tony Arbolino, Ai Ogura, Raul Fernandez e Celestino Vietti, capaci di chiudere nell’ordine dal primo al quinto posto l’ultimo, non saranno al via del campionatonella classe leggera. A questo punto ci sarà chiaramente molto più spazio per tutti gli altri a partire dall’iberico ...

Advertising

gponedotcom : LIVE - Moto2 e Moto3 alle 19:00 con Carlo Pernat, Arbolino e Migno: VIDEO - Occhi puntati anche sulle categorie leg… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (La Moto3™ torna in pista con tanti favoriti al titolo) è stato pubblicato su Motorman… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (La Moto3™ torna in pista con tanti favoriti al titolo) è stato pubblicato sul sito de… - rossi_anton78 : La Moto3™ torna in pista con tanti favoriti al titolo -