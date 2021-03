Moto2 | i favoriti del Mondiale 2021 | Sam Lowes pronto ad opporsi al solito duello Italia-Spagna

(Di giovedì 25 marzo 2021) Chi sarà il successore del nostro Enea Bastianini? Ilsi apre senza il suo campione in carica (che ha raggiunto la MotoGP assieme a Luca Marini) e con tanta incertezza su chi potrà sedersi sul trono della classe mediana dopo il romagnolo. Tutto èper un campionato come sempre intenso e vibrante, ma senza un candidato sicuro e certo per la vittoria finale. Rispetto agli anni scorsi, infatti, l’incertezza regna sovrana. Se, tuttavia, dovessimo scommettere il classico euro su un nomea lottare per il titolo, non potremmo non citare quello del britannico Sam. Il portacolori del team ELF Marc VDS è reduce da una stagione incredibile. Senza mezzi termini. Dopo una partenza da horror, infatti, ha inanellato vittorie e risultati pesantissimi, divenendo ...

Advertising

OA_Sport : #MOTOMONDIALE Roberto Rolfo, commentatore tecnico di DAZN, ha svelato a OA Sport chi potranno essere i favoriti in… - alessiabuffon : RT @giovannizam: #MotoGP su @Moto_it la video intervista a @Marco12_B @SkyRacingTeam #Moto2 'Bello essere uno dei favoriti' - fmimolise : Moto2. Marco Bezzecchi: 'Bello essere tra i favoriti' [VIDEO]: Alla sua sesta stagione mondiale, terza in Moto2, il… - giovannizam : #MotoGP su @Moto_it la video intervista a @Marco12_B @SkyRacingTeam #Moto2 'Bello essere uno dei favoriti' - gponedotcom : LIVE - Moto2 e Moto3 alle 19:00 con Carlo Pernat, Arbolino e Migno: VIDEO - Occhi puntati anche sulle categorie leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 favoriti

Moto.it

...sulle sue spalle un fardello così gravoso come quello di considerarlo nel lotto deiper il ...della MotoGP 2021 sarà? "Pecco Bagnaia" Il miglior rookie in MotoGP sarà? "Enea Bastianini"e ...... questo li mette tra i'. Sul fronte piloti non ci sono grosse novità. 'Le novità sono più che altro sul fronte dei rookies, con il campione dellaAndrea Bastianini e Luca Marini, il ...Il Motomondiale 2021 è pronto per tornare in scena. Sul circuito di Losail (Qatar) i centauri daranno il via alle danze e le emozioni non mancheranno. Nelle classi Moto2 e Moto3 la lotta sarà decisame ...MotoGP in griglia per la tradizionale foto di gruppo a Losail. Assente Marc Marquez (e non solo), tanti i cambi di livrea e le novità della stagione 2021.