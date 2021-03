Moto GP Gran Premio del Qatar 2021 tutti gli appuntamenti in tv e in streaming

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 25 marzo 2021)GPgliin tv e indal 25 al 28 marzo Riparte laGp in diretta su Sky Sport e su DAZN inin parallelo a Now dal weekend del 25 – 28 marzo con il GP del. Su Sky e NOW al via il Paddock Live Show condotto da Vera Spadini nel nuovo studio Sky dedicato allaGP. Da non perdere gli speciali “Aprilia is back!”, alle 16.45, e “Maro&Bestia: la giovane Italia”, alle 17: nel primo, Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, racconta il reparto corse in costruzione a Noale, con un ricordo toccante di Fausto Gresini La squadra Sky e DAZN Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile deiri, ...