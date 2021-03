Morto in montagna: autopsia per il nipote di Messina Denaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Mandello del Lario (Lecco), 25 marzo 2021 " Verrà eseguita l' autopsia su Gaspare Allegra , il nipote del superlatitante boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro , precipitato domenica in un dirupo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Mandello del Lario (Lecco), 25 marzo 2021 " Verrà eseguita l'su Gaspare Allegra , ildel superlatitante boss di Cosa nostra Matteo, precipitato domenica in un dirupo ...

Advertising

romi_andrio : RT @qn_giorno: Morto in montagna: autopsia per il nipote di Messina Denaro - qn_giorno : Morto in montagna: autopsia per il nipote di Messina Denaro - Mainaxcs : @umanesimo è appena morto suo nipote a Lecco centra un cazzo, ma mi ha stupito di brutto - Iosonolagomma : RT @CogliaWho: Sicuro un incidente di montagna - infoitinterno : Matteo Messina Denaro, il nipote del boss mafioso morto in un incidente in montagna -