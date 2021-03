Morto di Covid il procuratore aggiunto Luigi Frunzio, sue le inchieste sui rifiuti a Napoli (Di giovedì 25 marzo 2021) Si era ammalato di Covid e per tanto tempo era stato in Rianimazione. Tre giorni fa un miglioramento del quadro clinico generale e il trasferimento in un centro clinico a Imola. Ma questa mattina, Luigi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 marzo 2021) Si era ammalato die per tanto tempo era stato in Rianimazione. Tre giorni fa un miglioramento del quadro clinico generale e il trasferimento in un centro clinico a Imola. Ma questa mattina,...

Advertising

fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - repubblica : Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni - RobertoBurioni : Non commento mai le sentenze dei tribunali (non ne ho le competenze) ma leggendo questa notizia sono molto felice.… - IAmAntipatico : RT @repubblica: Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni -