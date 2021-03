Morata: «Sono stato vicino alla depressione. Vado regolarmente da uno psicologo» (Di giovedì 25 marzo 2021) L’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, si è raccontato in un’intervista rilasciata nel ritiro della Nazionale, in Spagna. Ha parlato di quanto è prezioso, a volte, l’aiuto di uno psicologo, anche per i calciatori. Ed ha confessato che ne vede uno. «Come alleniamo il nostro fisico dobbiamo allenare la testa. Fino a poco tempo fa, anche per quelli della mia generazione, andare dallo psicologo non era vista come una cosa normale. Però dovrebbe esserlo, arriveremo a un punto in cui sarà addirittura obbligatorio. Ci Sono persone che vivono momenti complicati e potrebbero evitarlo. Per quanto mi riguarda se avessi avuto accanto un professionista quando ero al Chelsea la cosa mi avrebbe aiutato. Quando la testa non funziona, tu sei il tuo peggior nemico. Io non ho mai sofferto di depressione, però ci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) L’attaccante della Juventus, Alvaro, si è raccontato in un’intervista rilasciata nel ritiro della Nazionale, in Spagna. Ha parlato di quanto è prezioso, a volte, l’aiuto di uno, anche per i calciatori. Ed ha confessato che ne vede uno. «Come alleniamo il nostro fisico dobbiamo allenare la testa. Fino a poco tempo fa, anche per quelli della mia generazione, andare dallonon era vista come una cosa normale. Però dovrebbe esserlo, arriveremo a un punto in cui sarà addirittura obbligatorio. Cipersone che vivono momenti complicati e potrebbero evitarlo. Per quanto mi riguarda se avessi avuto accanto un professionista quando ero al Chelsea la cosa mi avrebbe aiutato. Quando la testa non funziona, tu sei il tuo peggior nemico. Io non ho mai sofferto di, però ci ...

